Embaixador lança app para ajudar negócios entre Portugal e Senegal

O embaixador de Portugal no Senegal, Vítor Sereno, vai lançar, na segunda-feira, uma aplicação informática para encontrar oportunidades de negócio e de emprego, um projeto no âmbito do prémio “Diplomata do Ano”, que recebeu em 2020.

“A UNIO é uma ‘app’ de última geração que visa a realização de ‘matchmaking’ empresarial”, disse Vítor Sereno à agência Lusa.

Através da aplicação, os empresários portugueses podem encontrar oportunidades de negócio e descobrir outras empresas e empreendedores que estejam a necessitar de algum serviço ou de preencher vagas de emprego, explicou.

“Ao acontecer um ‘match’, abrir-se-á uma sala de ‘chat’ onde será possível conversar e trocar contactos e experiências, potenciando parcerias e negócios concretos”, acrescentou.

De acordo com Vítor Sereno, a aplicação, que foi idealizada e concebida na Embaixada de Portugal em Dacar, pretende “construir pontes entre Portugal e o Senegal e estar ao serviço dos empresários e empreendedores, bem como capacitar a internacionalização das empresas portuguesas e a captação de investimento estrangeiro”.

“Será uma ferramenta para aproximar a comunidade empresarial portuguesa dos países da África Ocidental”, afirmou, lembrando que a área e jurisdição da embaixada incluiu, além do Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Libéria, Guiné-Conacri e Serra Leoa.

Vitor Sereno recebeu em janeiro o prémio de 25 mil euros da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) para o Diplomata Económico do ano, distinguindo o seu trabalho de apoio à internacionalização de empresas portuguesas e à captação do investimento estrangeiro.