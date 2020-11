Embaixador José Vieira visita Programa Alimentar Mundial de Timor-Leste

O Embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, visitou, no passado dia 5 de novembro, o escritório do Programa Alimentar Mundial (PAM) em Timor-Leste.

Durante a visita, foi anunciada uma contribuição voluntária extraordinária de Portugal para o PAM, de modo fomentar a continuidade das atividades essenciais desta organização humanitária, incontornável ramo das Nações Unidas no combate à fome e na promoção da segurança alimentar em todo o mundo, esforços coroados no presente ano com o Prémio Nobel da Paz.

O Representante do Programa Alimentar Mundial em Timor-Leste, Dageng Liu, apresentou múltiplos aspetos da história da Organização, os principais desafios que enfrenta, as situações onde a sua ação se tem revelado mais premente e as histórias de sucesso da colaboração com vários países, incluindo Timor-Leste.

