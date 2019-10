Embaixador João Mira Gomes: Portugal está cada vez mais na moda

João Mira Gomes está reta final da sua missão como embaixador de Portugal na Alemanha. Para já não o pode confirmar, pois ainda não foi oficializado por decreto do Presidente da República, mas é sabido que o próximo destino será Madrid.

O embaixador português falou ao BOM DIA à margem da conferência subordinada ao tema “O Associativismo de Hoje e de Amanhã” que decorreu este sábado, em Hagen, na Alemanha, organizada pelo Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha (GRI-DPA).

João Mira Gomes fez um balanço positivo dos quatro anos que passou na Alemanha, vincando que os “jovens lusodescendentes têm de ter grande orgulho em afirmar as suas raízes”. Declarou sair da Alemanha com a convicção de que “Portugal está cada vez mais na moda”. Os elogios estenderam-se da comunidade portuguesa ao próprio país germânico, com a declaração de que o “caminho de qualquer europeu passa sempre pela Alemanha”.

O diplomata português considerou que o trabalho em torno do ensino da língua portuguesa “é uma prioridade na Alemanha”. “Estamos a trabalhar no reconhecimento dos estudos de português no currículo escolar alemão” adiantou.

Acerca do tema em discussão na conferência, o embaixador de Portugal na Alemanha frisou que ” o movimento associativo tem de nascer da base, e a base é comunidade”. “Devemos encarar o movimento associativo de uma forma ampla, não são só as associações tradicionais que estão ligadas à comunidade, há muitas outras estruturas que fazem parte deste universo que é a diáspora portuguesa na Alemanha” lembrou João Mira Gomes.