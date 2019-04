Embaixador em Londres: o Brexit não é uma boa solução

Nascido numa família com tradições na Medicina, Manuel Lobo Antunes chegou à carreira diplomática mais ou menos por acaso. “Nunca foi um sonho. Foi mais um imprevisto”, diz ele. A carreira levou-o, entretanto, a postos de prestígio em Bruxelas e Roma, com passagens por cargos políticos em Lisboa.

Está desde 2016 na embaixada de Portugal em Londres. Lobo Antunes, de 60 anos, deu uma entrevista ao jornal Expresso na embaixada lusa, em Belgrave Square, uma praça oitocentista no bairro chique de Belgravia.

“Do ponto de vista de uma lógica política e ideológica tenho de aceitar o Brexit”, explica o diplomata, “as pessoas que votaram pela saída da União Europeia entendem que é o melhor para o país em termos de soberania, do controlo das imigrações, do take back control, etc. Isso eu respeito, claro”.

Mas Manuel Lobo Antunes confessa que “do ponto de vista de uma análise racional e fria confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como é que o Brexit pode fazer sentido. Com a idade aprendi a ser menos dogmático. Não posso dizer que o Brexit vai ser um desastre, porque não posso ter uma certeza a 100 por cento. Mas penso muitas vezes nisso. E do ponto de vista racional – de acordo com todos os estudos que são apresentados – não me parece que seja uma boa solução. E terá consequências negativas para o Reino Unido”.