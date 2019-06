Segunda-feira de manhã o Embaixador de Portugal em França vai reunir com os representantes de “algumas das associações portuguesas mais ativas em França (CCIFP, CCPF, ACTIVA, CIVICA, AGRAfr…)”, informa a Embaixada em comunicado.

Jorge Torres Pereira pretende fazer o “ponto de situação sobre os últimos desenvolvimentos relacionados com o ensino do Português em França, no decorrer dos contactos tidos com as entidades francesas”.