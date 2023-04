Embaixador em Espanha trabalha melhoria das relações transfronteiriças

João Mira Gomes, embaixador de Portugal em Espanha, deslocou-se a Castela e Leão para um encontro com o presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco.

Este encontro surge na sequência das recentes visitas do embaixador de Portugal a Aragão e à Estremadura, onde o representante português celebrou vários acordos para fazer avançar a integração ibérica.

O encontro com o presidente castelhano-leonês foi um sucesso, uma vez que foi ratificado o roteiro comum das infraestruturas (autoestrada entre Bragança, Zamora e Puebla de Sanabria, e comboio de alta velocidade de Salamanca à fronteira). Foi também acordado colocar em funcionamento um projeto de educação inclusiva (incluído no POCTEP) para promover a cooperação transfronteiriça; em que participarão vinte centros, dez de Castilla y León, e outros dez de Portugal.

Durante o encontro foi revelado que, no corrente ano lectivo, cerca de 600 alunos de Castilla y León estão a estudar disciplinas relacionadas com a língua portuguesa. Além disso, continua a decorrer o projeto Escolas Bilíngues e Interculturais de Fronteira (PEBIF), que conjuga centros de Castilla y León com escolas e institutos das regiões Norte e Centro de Portugal.

João Mira Gomes vê claramente que o futuro da cooperação ibérica passa pelo desenvolvimento das regiões transfronteiriças. Sublinhou que “se queremos desenvolver regiões transfronteiriças, a primeira coisa é melhorar a acessibilidade por comboio e automóvel”.

Segundo Mira Gomes, é fundamental melhorar a qualidade de vida das populações que vivem nestas regiões se quisermos aproveitar o potencial económico existente e combater o despovoamento. O objetivo é que estes territórios se tornem um ponto de união para uma integração ibérica mais profunda.