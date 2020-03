Embaixador em Espanha: paciência, ânimo e solidariedade

João Mira Gomes, embaixador de Portugal em Madrid, transmitiu aos portugueses que vivem no país, e que está muito afetado pela Covid-19, uma mensagem em que cita o Presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez: “o pior ainda está por chegar”.

“Por isso mesmo temos que nos encher de paciência, de ânimo e demonstrar solidariedade para com os mais desprotegidos e vulneráveis”, afirma o diplomata.

O embaixador manifesta “solidariedade para com todos que estão infetados” e acrescenta “um pensamento afetuoso para os familiares e amigos daqueles que faleceram, em particular no caso de um nosso compatriota residente em La Rioja“.

O diplomata recorda que na Embaixada e nos Consulados continuam ativos a apoiar a comunidade e também os compatriotas que se encontravam temporariamente neste país ou em Andorra. “Neste último grupo dos “temporários” incluem-se mais de uma centena de estudantes Erasmus que, gradualmente, foram regressando a Portugal. No entanto, esse labor ainda não terminou; mas, quotidianamente, somos encorajados pelas mensagens de agradecimento daqueles que já estão juntos das respetivas famílias”, explica Mira Gomes.

“Nestes momentos difíceis precisamos de encontrar reservas de paciência, de confiança e de alegria. Manter boa disposição e pensamentos positivos é fundamental para ultrapassarmos esta crise. Por isso sugiro que vejam um vídeo muito bonito do Turismo de Portugal “Can’t Skip Hope” sobre o momento que vivemos e com uma mensagem de esperança sobre o futuro”, conclui. Veja o vídeo abaixo.