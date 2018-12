Embaixador António Gamito recebeu central sindical luxemburguesa

Uma delegação da central sindical luxemburguesa OGBL foi recebida pelo novo Embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito. A delegação da OGBL era composta pelo Presidente, André Roeltgen, por Carlos Pereira e Eduardo Dias.

A pedido da OGBL, o novo Embaixador prometeu transmitir ao MNE a sugestão da realização de uma conferência no Luxemburgo sobre todas as questões relativas à Segurança Social, que considerou uma ideia interessante. A conferência poderá ter lugar em 2019.

A reunião começou com o Presidente da OGBL a fazer uma breve apresentação da central sindical, que acaba de festejar os 40 anos de existência, e é a maior confederação sindical do Luxemburgo, graças aos seus mais de 70 mil membros, dos quais uma grande parte são portugueses.

Foi também sublinhada a importância das eleições sociais de 12 de março de 2019, sufrágio onde podem participar cerca de 500 000 trabalhadores do Luxemburgo, residentes ou não no país, e reformados que tenham trabalhado no Grão-Ducado. Neste último caso estão, entre outros, cerca de 9 000 pessoas que vivem hoje em Portugal.

Foi recordado, que a OGBL foi a primeira organização sindical a criar um Departamento de Imigrantes dos quais, um grande número são portugueses. A OGBL tem acordos de cooperação com as duas centrais sindicais portuguesas, a CGTP-IN e a UGT. Um dos exemplos da boa cooperação sindical com Portugal é a realização dos Encontros das Migrações Lusófonas, cujo 4° Encontro foi organizado em conjunto pela OGBL e pela CGTP-IN, no passado mês de outubro.

Desse encontro resultou uma resolução com 34 reivindicações, que foram apresentadas no dia 9 de Novembro, em Lisboa, ao Secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

A OGBL transmitiu ao novo Embaixador a sua profunda inquietação e incompreensão perante os atrasos da Caixa Nacional de Pensões face aos pedidos da CNAP do Luxemburgo relativamente aos formulários E205 para efeitos de reforma.