A Embaixada de Portugal no Luxemburgo vai voltar a associar-se, no próximo mês de maio, ao Dia da Europa, iniciativa promovida pela Representação da Comissão Europeia no grão-ducado.

É já no próximo dia 9 de maio que a Place de L’Europe, em Kirchberg, acolhe esta comemoração, com início agendado para as 12h00 eque contempla vários concertos e atividades associados à “aldeia europeia”.

A entrada no certame é gratuita.