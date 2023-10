Embaixada tira dúvidas sobre Dia da Defesa Nacional no Luxemburgo

O Dia da Defesa Nacional (DDN) Comunidades terá lugar no próximo dia 12 de novembro no Luxemburgo, com duas sessões de esclarecimento a acontecer esta quinta e sexta-feira, dias 19 e 20 de outubro, na embaixada portuguesa.

Chegou a vez dos jovens portugueses nascidos entre 2003 e 2005 residentes no Luxemburgo participarem no DDN Comunidades, a decorrer no dia 12 de novembro, domingo, no Centro Cultural Português – Camões.

Para tirar todas as dúvidas, nos dias 19 e 20 de outubro haverá duas sessões de esclarecimento, entre as 15h00 e as 19h00, nas instalações da embaixada de Portugal no Luxemburgo, onde os jovens poderão saber mais sobre a sua situação militar e de que forma a podem regularizar.

Todos os cidadãos com nacionalidade portuguesa inseridos na faixa etária mencionada irão receber uma carta a convidar para estarem presentes no próximo DDN Comunidades. Após a receção da carta, as inscrições ficarão abertas e são obrigatórias através deste site.

Caso o cidadão não receba a carta (o que pode acontecer por ter a morada incompleta, ou uma alteração de morada recente, por exemplo), deve contactar a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional através dos contactos no website ou durante as sessões de esclarecimento na embaixada.

Ao cumprirem este dia, que contará com a presença da ministra da Defesa Nacional portuguesa, Helena Carreiras, os jovens cidadãos ficam automaticamente com a situação militar cumprida em Portugal.