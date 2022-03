Embaixada russa em Lisboa queixa-se de ameaças

“Nas últimas semanas a Embaixada da Rússia em Portugal tem recebido numerosas cartas e e-mails dos cidadãos portugueses e estrangeiros residentes no país onde manifestam a sua opinião sobre o curso da operação especial militar conduzida pelas forças armadas da Federação da Rússia no território ucraniano”, afirma a representação diplomática daquele país em Lisboa.

No canal Telegram da Embaixada da Rússia em Portugal, os representantes das autoridades russas consideram que “apesar da disseminação maciça da propaganda anti-russa nos meios de comunicação social locais muitos portugueses demonstram capacidade de interpretar os atuais acontecimentos com sabedoria, manifestando a sua plena solidariedade para com a Rússia e o seu povo”.

No entanto, afirmam os responsáveis da embaixada, também há “mensagens cheias de ódio que apenas repúdio possam merecer”. Como exemplo, citam um e-mail ameaçador recebido na representação diplomática “qualquer Russo que viva em Portugal, se conseguir mato”.

A Embaixada da Rússia em Lisboa lançou um “barómetro da opinião pública expressada em Portugal através dos contactos com a nossa missão diplomática”. A conclusão deste “barómetro” é que 31% dos contatos da representação são “a favor dos passos empreendidos pela Rússia”, enquanto 69% estão contra.

Na foto acima, o edifício da Embaixada da Rússia em Lisboa quando, há duas semanas foi alvo de um “ataque com projetores” que colocaram a bandeira ucraniana na fachada do prédio.