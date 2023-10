Embaixada premeia melhores alunos portugueses na Alemanha

Até 15 de novembro encontra-se aberto o período de receção de candidaturas ao Programa de Prémios de Mérito destinado a estudantes portugueses ou com dupla nacionalidade (portuguesa e alemã), que tenham concluído, com mérito reconhecido, nos anos letivos de 2021-2022 ou 2022-2023, o Ensino Secundário, na Alemanha, e estejam inscritos em estabelecimento de Ensino Superior no mesmo país.

Esta iniciativa da embaixada de Portugal em Berlim realiza-se anualmente graças ao contributo valioso de várias entidades patrocinadoras que desejam continuar a apoiar os estudantes portugueses e lusodescendentes.

Na presente edição do Programa, está prevista a atribuição de seis Prémios de Mérito no valor de mil Euros (1.000,00 €) cada:

Prémio de Mérito Banco Montepio

Prémio de Mérito BIAL

Prémio de Mérito Caixa Geral de Depósitos

Prémio de Mérito Critical Software

Prémio de Mérito Sana Hotel

Prémio de Mérito Santander

Os estudantes premiados receberão os Prémios de Mérito em data e local a determinar, no decurso do próximo mês de dezembro.

O regulamento do programa está acessível aqui.