Embaixada portuguesa ajuda-o a exportar para o Brasil

A Embaixada de Portugal em Brasília criou um serviço de apoio à exportação agroalimentar portuguesa, atividade que representa mais de metade das exportações de Portugal para o gigante sul-americano.

Há muitas empresas que já estão presentes no mercado brasileiro e, por isso, conhecedoras do processo, “mas há outras que não”, daí a “necessidade de estabelecer esta ligação”, explicou à Lusa a embaixada portuguesa no Brasil.

Os produtos mais procurados acabam por ser aqueles muito “relacionados com a imagem de Portugal e da sua gastronomia”, detalhou.

Por essa razão, e porque estes produtos representam um “volume muito importante” (53,7%) nas exportações portugueses para o Brasil, a embaixada capacitou-se com um “repositório digital”, de forma a apoiar as empresas portuguesas que queiram entrar no mercado brasileiro.

Em causa estão requisitos fitossanitários que “têm de ser respeitados para que as trocas decorram normalmente”, questões como o nível do sal para se poder exportar para o Brasil, autorizações de registo de exportação, entres outras.

Ou seja, questões do “foro mais técnico e burocrático”, explicou a mesma fonte.

As dúvidas dos empresários poderão ser colocadas através do e-mail *protected email* , no qual a embaixada, em articulação com a AICEP Brasil, se compromete a fazer um acompanhamento direto e personalizado de cada situação.

