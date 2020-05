Embaixada no Luxemburgo retoma serviços de apoio a pensionistas

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo anuncia que retoma o atendimento presencial para tratar de assuntos relacionados com pensões de reforma a partir de 15 de junho.

“Foi criado um e-mail institucional – pensoes.luxemburgo@mne.pt – para o qual os interessados podem enviar uma mensagem indicando os seus dados pessoais e meio de contacto, assim como o objetivo do pedido para obter informações ou marcar reuniões presenciais”, disse ao BOM DIA o embaixador António Gamito.

Esta iniciativa ocorre “no quadro do desconfinamento gradual e progressivo do Luxemburgo e considerando a necessidade de se recuperar o atraso no cumprimento do cronograma de actividades elaborado pela Segurança Social Portuguesa”, acrescenta António Gamito.

O diplomata lamenta que a execução do plano de apoio aos pensionistas foi prejudicada pelo covid-19, “apesar da presença na Embaixada, desde 2 de parço passado da Adida da Segurança Social, doutora Susana Rosa”. António Gamito garante que a Embaixada de Portugal no Luxemburgo “está em condições de iniciar a partir de 15 de junho o atendimento presencial”.