Embaixada no Luxemburgo já tem adida da Segurança Social

Pete Buttigieg anunciou no domingo a sua retirada corrida à nomeação democrata à Presidência dos Estados Unidos. O abandono à corrida segue-se à sua queda repentina na lista de favoritos à nomeação democrata, depois de ter sido colocado em quarto lugar nas eleições na Carolina do Sul. O político de 38 anos tinha surpreendido ao tornar-se um dos favoritos à nomeação do Partido Democrático, depois de vencer as primeiras votações no Estado do Iowa.