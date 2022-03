Embaixada de Portugal no Luxemburgo apela à ajuda à Ucrânia

A Embaixada de Portugal no Luxemburgo esteve na passada segunda-feira em contacto com o Presidente da Associação LUkraine, Nicolas Zharov, que representa a comunidade ucraniana no grão-ducado.

“Em Portugal reside e trabalha uma grande comunidade ucraniana e que nas atuais circunstâncias o nosso país está a ajudar a Ucrânia e o seu povo, quer bilateralmente, quer no âmbito da União Europeia e ainda no quadro da Organização do Tratado do Atlântico Norte”, recorda a Embaixada portuguesa em comunicado enviado ao BOM DIA.

Na sequência do contacto com o líder da comunidade ucraniana no Luxemburgo, os diplomatas portugueses recebemos “a informação, que pode ser observada todos os dias nas notícias, da grave situação que se vive na Ucrânia e das necessidades que existem para fazer face à crise humanitária que o conflito gerou”.

Neste contexto, Nicolas Zharov solicitou ajuda à comunidade portuguesa em quadro domínios: possibilidade de alojamento de refugiados ucranianos, disponibilização de voluntários, dada a escassez de recursos humanos da LUkraine, doações de bens básicos e de medicamentos e donativos financeiros.

Mais informações sobre o assunto no site Ukrainians.lu da associação LUkraine.