Embaixada em Bruxelas atualiza contactos do Centro de Atendimento Consular

A Embaixada de Portugal em Bruxelas emitiu esta semana um comunicado para atualizar os dados do Centro de Atendimento Consular (CAC).

Segundo a nota, disponibilizada no final do artigo, o CAC para a Bélgica deve ser contactado através do número de telefone +32 2 290 08 83 ou pelo preenchimento deste formulário em formato digital.

De recordar que o o Centro de Atendimento Consular está disponível para os cidadãos portugueses residentes ou a viajar nos seguintes países: Bélgica, Espanha, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido.

O horário de atendimento telefónico decorre, diariamente, entre as 10h00 e as 18h00 (hora de Lisboa).