Embaixada de Portugal persiste nas violações do direito do trabalho

A OGBL congratula-se com a sentença proferida em 3 de fevereiro de 2020 pelo Tribunal do Trabalho do Luxemburgo que condena o Estado português pelo despedimento abusivo de uma empregada de limpeza que trabalhava na Embaixada de Portugal no Grão-Ducado há mais de 25 anos.

Apesar deste julgamento, a OGBL constata e lamenta que a Embaixada de Portugal no Luxemburgo ainda não tenha enviado à sua antiga empregada os documentos que lhe permitem receber o subsídio de desemprego. Diante da persistência das violações cometidas pela Embaixada em relação ao direito do trabalho, a OGBL faz questão de precisar que vai continuar a apoiar e a defender o seu membro.

Face às imprecisões que têm recentemente surgido em alguns artigos e declarações na imprensa, a OGBL faz questão de recordar os factos:

– O Tribunal do Trabalho do Luxemburgo condenou o Estado português em 3 de fevereiro de 2020 porque constatou que as regras essenciais que regem a rescisão de um contrato de trabalho não tinham sido respeitadas pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo quando demitiu a sua ex-empregada de limpeza à data de 2 de janeiro de 2019 e, por conseguinte, rejeitou a argumentação fantasiosa do seu mandatário.

– A Embaixada de Portugal no Luxemburgo pura e simplesmente não enviou à sua empregada uma carta de despedimento e não comunicou até à data (!) qualquer motivo que justificasse a cessação da relação de trabalho.

– Sublinhe-se assim que a Embaixada de Portugal no Luxemburgo violou, portanto, as regras mais elementares do Código do Trabalho do Luxemburgo, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

– Após constatar que a cessação da relação de trabalho foi abusiva, o Tribunal do Trabalho do Luxemburgo condenou a Embaixada de Portugal no Grão-Ducado e, por conseguinte, o Estado português, num montante superior a 20 000 euros. Um montante que se decompõe da seguinte forma:

– indemnização de despedimento: 9 566 euros

– pagamento das férias não gozadas: 96,63 euros

– indemnização por danos morais: 10 000 euros

– despesas de processo: 500 euros

A OGBL, que defendeu e apoiou a queixosa, que é membro da OGBL há longos anos, gostaria ainda de salientar que o montante concedido por danos morais é aqui particularmente significativo, especialmente tendo em conta que a empregada tinha um contrato a meio tempo. De facto, um montante equivalente a 10 vezes o salário mensal auferido é bastante excecional em comparação com os montantes geralmente atribuídos pelos tribunais luxemburgueses.

Caso ainda não concluído

Como referido, o caso ainda não está concluído já que a Justiça deverá ainda pronunciar-se em 16 de março de 2020 sobre o subsídio de desemprego, bem como sobre a inevitável condenação da Embaixada de Portugal no Luxemburgo ao pagamento da indemnização devida por esse mesmo subsídio. A OGBL vai, assim, continuar a defender e a apoiar a sua sócia no Tribunal do Trabalho do Luxemburgo.

————————————————-

Agenda:

28 de fevereiro, 18h30: Serão “Limpeza, a que preço? Agente de limpeza, uma profissão que não valorizada” na Câmara dos Assalariados, em Bonnevoie (18, rue Auguste Lumière). Programa: Apresentação de dados e factos sobre o sector da limpeza no Luxemburgo (Estudo Liser); exibição do filme “Os Invisíveis”; debate com agentes de limpeza sobre as condições de trabalho e a discriminação no sector. Entrada livre. Inscrições até 20 de Fevereiro pelo email: csl@csl.lu.

7-8 de março: A OGBL participa e apoia a Greve das Mulheres. Dia 7, sábado, de manhã: Acções locais e temáticas; de tarde: Grande manifestação na cidade do Luxemburgo; à noite: Serão Feminista nas Rotondes, Bonnevoie. Dia 8, domingo: Encontro aberto para a avaliação do dia da Greve das Mulheres na Abadia Neimënster, Grund. Mais informações em: www.fraestreik.lu

11 de março, 18h30 : Encontro de candidatos para as eleições da Câmara dos Funcionários e Empregados Públicos, no Casino Syndical de Bonnevoie

28 de março, 15h30: Marcha pela Paz, no Glacis e na Place Clairefontaine

28 de abril, 18h: Encontro politico por ocasião do Dia do Trabalho (1°de Maio) no Centro Desportivo Roll Delles, em Mondorf-les-Bains.

29 de abri, 8h-18h: Fórum para a Segurança e a Saúde no Trabalho, na Luxexpo, em Kirchberg

1 de maio, 11h-18h: Festa do Trabalho e das Culturas pelo 1° de Maio, na Abadia Neimënster, em Luxemburgo-Grund.

Informações práticas:

SICA: O Serviço Informação, Aconselhamento e Assistência (SICA) da OGBL tem novos horários de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os horários e os dias de atendimento foram alargados para melhor atender os sócios.

=> A OGBL informa e explica. A OGBL é a n°1 na defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e dos reformados portugueses e lusófonos. Para qualquer questão, contacte o nosso Serviço Informação, Conselho e Assistência (SICA), através do tel. 26 54 37 77 (8h-17h) ou passe num dos nossos escritórios: 42, rue de la Libération, em Esch-sur-Alzette; 31, rue du Fort Neipperg, na cidade do Luxemburgo; e noutras localidades. Saiba onde se situam as nossas agências no Grão-Ducado e nas regiões fronteiriças em www.ogbl.lu.