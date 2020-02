Embaixada de Portugal no Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo

A Embaixada de Portugal, através da Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo, estará presente na 20ª edição do Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo, que terá lugar de 28 de fevereiro a 01 de março, na LuxExpo, em Kirchberg.

Este ano, além da habitual participação de escritores portugueses apoiados pelo Camões, I.P., a Embaixada de Portugal dispõe de um espaço próprio no Salão do Livro, animado pelos escritores e livreiros portugueses convidados, assim como por alunos finalistas dos cursos de Português, acompanhados dos respetivos professores.

Afonso Cruz e João Manuel Ribeiro foram os escritores portugueses selecionados para representar Portugal neste Salão do Livro. Escritor, ilustrador, músico e cineasta, Afonso Cruz é um dos nomes incontornáveis da literatura portuguesa contemporânea. Tem arrecadado diversos prémios literários, com especial destaque para o prémio da União Europeia para a literatura 2012, com a obra A Boneca de Kokoschka. João Manuel Ribeiro, além de poeta, escritor e editor, é investigador em Educação e formador. Conta com dezenas de obras direcionadas para o público infantil, e é mentor do projeto A Casa do João, que concilia a educação literária com as Tecnologias de Informação e Comunicação.

Além dos encontros previstos no programa do Salão do Livro, seguidos de sessões de autógrafos no espaço da Embaixada de Portugal, estão previstas sete visitas a escolas que acolhem os cursos de Português, do Norte ao Sul do país.

Pela primeira vez, o Salão do Livro conta com um espaço específico da Embaixada, que servirá, não só à divulgação da literatura em língua portuguesa, mas também da oferta de cursos de Português da Coordenação de Ensino Português e das condições de acesso ao Ensino Superior em Portugal. Neste espaço, estarão disponíveis obras literárias de vários autores lusófonos e materiais de apoio ao ensino/aprendizagem da língua portuguesa, com a chancela das duas editoras que se associaram a esta iniciativa: Lidel e Porto Editora. Os benefícios com a venda dos livros reverterá para comparticipar as viagens de finalistas a Portugal dos alunos dos cursos de Português.

Outra das novidades da participação portuguesa deste ano prende-se com a dinamização de momentos de descoberta da língua portuguesa direcionados para visitantes não lusófonos, promovidos pelas editoras presentes.

O Salão do Livro e das Culturas do Luxemburgo é uma iniciativa do CLAE – Comité de Liaison des Associations d’Étrangers integrante do 37° Festival das Migrações, Culturas e Cidadania. Para mais informações, consulte a página oficial do certame.

Programa de itinerâncias dos escritores portugueses convidados pela Embaixada de Portugal / Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo:

Afonso Cruz

28.02 / 14h00 — Escola Fundamental de Diekirch

28.02 / 16h45 — Sala Alle Schinchen, Ettelbruck

29.02 / 10h00 — Escola de Pétange

29.02 / 15h30 — Salão do Livro (Sala 2)

29.02 / 17h00 — Sessões de autógrafos (stand da Embaixada de Portugal)

01.03 / 15h00 — Stand da Embaixada de Portugal

02.03 / 15h00 — Escola Fundamental de Lallange

João Manuel Ribeiro

28.02 / 13h50 — Escola Fundamental de Dudelange

28.02 / 16h30 — Escola Fundamental Gellé, Bonnevoie

29.02 / 10h00 — Escola de Medernach, Schuttrange

29.02 / 14h30 — Stand da Embaixada de Portugal

01.03 / 11h00 — Salão do Livro (Sala do 1° andar)

01.03 / 12h30 — Sessões de autógrafos (stand da Embaixada de Portugal)