Embaixada de Portugal no Luxemburgo procura motorista

Aviso de abertura de procedimento concursal

A Embaixada de Portugal torna público que se encontra aberto, até ao dia 20 de fevereiro, o procedimento concursal para o preenchimento de uma vaga da carreira e categoria de assistente operacional, para exercer funções de motorista na Embaixada de Portugal no Luxemburgo, cujo Aviso de Abertura e respectivos requisitos se encontram afixados no local de estilo da Embaixada, na página institucional www.luxemburgo.embaixadaportugal.mne.pt e no Portal Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros.