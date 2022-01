Embaixada de Portugal em Dakar procura estagiários

O Programa de Estágios Curriculares do Ministério dos Negócios Estrangeiros destina-se a alunos que frequentem instituições de ensino superior. Os estágios curriculares podem ter início a 15 de abril ou a 15 de julho (2.º semestre), com uma duração de três a seis meses.

As candidaturas serão exclusivamente realizadas online através desta ligação.

De acordo com as informações publicadas no Portal Diplomático, todas as questões deverão ser endereçadas a [email protected]