Embaixada cria grupo para ajudar portugueses na Turquia

A Embaixada de Portugal em Ancara criou um grupo no WhatsApp para que os cidadãos portugueses no país possam usar em qualquer emergência e pediu aos que se encontram no país que obedeçam às recomendações da proteção civil.

Numa mensagem disponível no Portal Diplomático, a Embaixada indica ter sido criado o grupo de WhatsApp Sismo na Turquia – Embaixada de Portugal em Ancara ao qual os cidadãos podem aderir através desta ligação.

“Para qualquer emergência poderá contactar a Embaixada de Portugal em Ancara através do número de telemóvel +90 532 605 13 57, ligado 24 horas por dia e também disponível em WhatsApp”, é referido na informação disponibilizada pela embaixada portuguesa, inserida no site do Portal Diplomático .

A Embaixada aconselha também os cidadãos que se encontrem na Turquia a manter a calma, que não se desloquem para as zonas acidentadas e a obedecer às instruções da proteção civil do país.

Na nota, a Embaixada de Portugal em Ancara manifesta a sua “solidariedade e simpatia com todos os familiares e amigos das vítimas do sismo ocorrido esta noite [segunda-feira] na Turquia e expressa o desejo de que juntos conseguiremos ultrapassar esta tragédia mais fortes e unidos”.