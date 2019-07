Em Viseu este é o melhor “rooftop”

O Palácio do Gelo Shopping em Viseu continua a surpreender os seus clientes ao apresentar grandes inovações. Para este tempo de verão, o maior shopping da Região Centro apresenta nos sábados de julho e agosto, um programa de animação inédito e gratuito, naquele que é já considerado como o melhor “rooftop” de Viseu, do qual se avista uma paisagem deslumbrante entre as serras da Estrela e do Caramulo.

O terraço “Chill Out & Play”, na zona de restauração no piso 3, convida para momentos de descontração com a família ou amigos, onde a animação ao vivo, com bandas e Dj’s complementados por momentos de magia, prometem não faltar.

Na programação do próximo sábado, dia 6 de julho, destaca-se às 18 horas a atuação ao vivo da banda Expresso Cool, durante a qual os clientes e visitantes poderão descontrair, tomar uma bebida e apreciar boa música.

No sábado, dia 13 de julho, Zé Mágico propõe um divertido espetáculo, onde a arte do ilusionismo, a paixão, o humor e a atitude serão o “ás de trunfo” deste final de tarde que se espera inesquecível. O mágico regressa ao melhor “rooftop” da cidade a 3 de agosto, pelas 18 horas para, uma vez mais, dar cartas na arte do ilusionismo e arrancar muitos sorrisos.

No dia 19 de julho, o palco será entregue à equipa do Académico de Viseu Futebol Clube, que apresenta o novo plantel para a época 2019/2020. Será uma oportunidade única para ver de perto a equipa que representa a cidade na II Liga de Futebol. No dia seguinte, 20 de julho, também pelas 18 horas, o DJ Rumble aquece o fim de tarde de Viseu com um set musical que convida a desfrutar em pleno os ritmos de verão. O DJ, natural de Viseu, tem regresso assegurado ao terraço “Chill Out & Play” no dia 10 de agosto.

O último sábado de julho será de dança, com um espetáculo ao ar livre protagonizado pelo grupo de dança artística “Dezpassitos”, de Moimenta da Beira.

A programação de verão do Palácio do Gelo Shopping conta ainda em agosto com a atuação, no dia 23, da Orquestra Cem Notas, um verdadeiro caso de sucesso no que à música e á descoberta de talentos diz respeito, e, no dia 24, com um espetáculo ao vivo de saxofone por Tiago Taborda.

Motivos não faltam para rumar ao melhor anfitrião de final de tarde da cidade de Viseu neste verão e usufruir, ao ar livre, das noites quentes que se avizinham. Para petiscar ou mesmo jantar a oferta é variada, desde a comida tradicional portuguesa à gastronomia do mundo, disponível mesmo ali ao lado nos 30 restaurantes presentes na praça da alimentação do Palácio do Gelo Shopping.

