Em três meses seis mil pessoas bloqueadas na fronteira Portugal-Espanha

Pelo segundo ano consecutivo, a Páscoa será diferente do habitual, com a maioria dos países europeus em confinamento ou com medidas de restrição em vigor. Em contraciclo com Portugal, onde se dá início ao desconfinamento, por toda a Europa regressam as medidas mais apertadas para controlar os números elevados que se registam diariamente. Em França entra-se no terceiro confinamento e em Itália foi decretado um confinamento de três dias para evitar os ajuntamentos durante a Páscoa.