Em Toronto também se gritou “campeões na Luz”

Ao som de cânticos “Porto” ou “campeões na Luz”, várias dezenas de portistas celebraram a conquista do 30.º título nacional de futebol pelo FC Porto onde não faltaram os foguetes e o fumo azul.

Na Casa do Porto de Toronto, João Aragão de Oliveira, de 37 anos, no Canadá desde julho de 2021, não escondeu a alegria num jogo que “foi uma experiência única”.

“Já tinha assistido a um jogo importante da liga portuguesa na Casa do Porto de Toronto. Hoje presenciei aqui o jogo do desfecho do campeonato. Este jogo foi emotivo, com o Porto a lidar bem com a pressão do Benfica e a marcar já no final do encontro o que levou a uma explosão de alegria”, sublinhou.

Os festejos portistas começaram logo após os ‘dragões’ marcarem o golo, que ajudou a assegurar a conquista do campeonato, graças a uma vitória no terreno do Benfica, por 1–0.

Natural de Cinfães do Douro (distrito de Viseu), o emigrante reconheceu o desconforto de estar distante e longe da família, mas a “forte presença da comunidade portuguesa no Canadá” fá-lo sentir um “pouco mais em casa”.

“O sentimento é quase como estar em casa, com imensas pessoas com o símbolo do FC Porto ao peito. Estou a cinco mil quilómetros de casa, mas é como se estivesse em Portugal. É uma felicidade enorme e a emoção que se criou em torno do jogo com esta vitória foi fascinante”, acrescentou.

Também Sérgio Ferreira, de 45 anos, do Olival, Vila Nova de Gaia, mostrou “muita alegria” pela conquista do título, principalmente por ser garantido no Estádio da Luz, algo que já testemunhou em pessoa, em 2011.

“Este é um sentimento de muita alegria, estou muito feliz por festejarmos o título no Estádio da Luz. Em 2011 estive lá, quando fomos campeões, e este ano estou aqui em Toronto”, frisou.

No Canadá desde 2013, o portista lamentou “ser muito difícil estar longe de Portugal”, mas as poucas e boas pessoas ali presentes ajudam a “superar todas essas vicissitudes”.

“É muito difícil estar longe de Portugal, mas nós, portistas, somos todos boa gente, quer dizer, somos poucos, mas bons. É uma alegria, não estamos lá em casa, mas festejamos na mesma”, disse.

A Casa do FC Porto em Toronto, fundada há 36 anos, está localizada no número 545 da Rogers Road, no noroeste de Toronto, numa área, próxima de uma grande comunidade portuguesa.

Um golo do nigeriano Zaidu, aos 90+4 minutos, deu a vitória ao FC Porto no terreno do Benfica (1-0) e assegurou a conquista do título de campeão de futebol pelos portistas.

À penúltima ronda, o FC Porto ‘carimbou’ a conquista do 30.º título nacional e ainda alcançou o 100.º triunfo sobre o rival lisboeta, naquele que foi o 250.º ‘clássico’ entre as duas equipas, que permite aos ‘azuis e brancos’ chegarem aos 88 pontos, um registo já inalcançável para o anterior campeão Sporting, que ainda hoje joga no terreno do Portimonense.

Com estes 88 pontos, o FC Porto iguala o recorde de pontuação na I Liga que ele próprio, em 2017/18, e o Benfica, em 2015/16, estabeleceram, sendo que o novo campeão nacional pode ainda impor um novo máximo, caso pontue na última ronda, com o Estoril Praia.