Em Timor dançando

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Em tronco nu dançando neste longínquo Timor

Devagarinho o sol avermelhado se esconde

É a Terra do Sol Nascente, e és tu meu amor

Que ficaste lá longe, já nem sei onde…

E ao redor da fogueira danço em tronco nu

Ouço o rufar dos tambores de fraga em fraga.

E quando a noite cai neste longínquo Timor

O vermelho da fogueira me aquece e afaga!

Durante o dia bebo o néctar de tanta beleza

São paisagens de gargantas cristadas e abertas

Abismos, desfiladeiros, sol, lagartos e natureza

Das águas e das alturas do monte Ramelau.

Verduras, sombras, búfalos e veados

Areia branca e loucas cavalgadas

Na ponta leste desde Los Palos até Tutuala

Dos pássaros coloridos e das catatuas.

Beleza e mistérios mais os meus vinte anos

Ouço o rufar dos tambores, vejo as ribeiras defraudadas

É dia de festa, uma cabana e um lagarto estirado ao sol

São as fragas abruptas, e as fontes borbulhantes.

Quando a noite vai caindo neste longínquo Timor

Lá longe Longe longe, vejo o dorso da serra

Na ponta do fim do mundo, eu estou aqui meu amor

Estou de tronco nu e dançando aqui longe nesta terra.

José Valgode

Nota: Escrito algures em Timor em 1970