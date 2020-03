Em tempo de quarentena pode partilhar cerveja à distância

Mais do que nunca, este é um momento para as pessoas se manterem unidas, ainda que à distância de uma vídeochamada ou de um telefonema. Por isso, as cervejas artesanais, a convite da Cerveja Trindade, decidiram também elas unir forças para criar o movimento #BeerAtHome.

Diariamente, às 19h00, as pessoas são convidadas a partilhar uma cerveja com os amigos ainda que à distância. A iniciativa pretende que, apesar do contexto social, as pessoas continuem a partilhar bons momentos entre si, destacando a importância das redes sociais neste momento de isolamento em casa.

Além disso, os participantes deste movimento têm a possibilidade de ganhar um pack de cerveja em casa, que será entregue depois do período de quarentena, para que possa ser partilhado com os amigos num dos primeiros reencontros ao vivo, como seria habitual.

Para isso, basta consultar a mecânica disponível na página de Instagram da Cerveja Trindade, seguir os passos e esperar pela vitória.

A iniciativa decorre até ao dia 31 de março e o regulamento encontra-se disponível para consulta aqui.