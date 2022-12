Em tempo de festas Turismo do Centro sensibiliza para o isolamento social

No Centro de Portugal acreditamos que a magia do Natal está nas Pessoas. As Pessoas que vivem as tradições com coração, com autenticidade, com solidariedade, juntas e em comunidade. As Pessoas que partilham e que se reúnem à mesa.

O “estar juntos” ganhou um novo significado no pós-pandemia. A preocupação com questões de saúde mental tem assumido uma maior relevância, em particular nos mais jovens e nos idosos. “Estar só” ou “sentir-se só”, mesmo quando estamos acompanhados, é um sintoma desta “nova pandemia”, de carácter psicológico e social.

E é por isso que, este ano, a Turismo Centro de Portugal, quer sensibilizar para essa realidade, procurando evidenciar os aspetos positivos da vida, os mais quotidianos, os mais simples e, por vezes, invisíveis, a que muitas vezes não damos atenção.

Neste Natal vamos restaurar os laços, criar novos, darmo-nos mais e abraçar-nos mais, estarmos juntos. Vamos procurar dar a mão a quem se sente só, encolhido. Vamos pensar menos o “eu” e mais o “nós”.

Escolhemos o poema “É Natal”, de Eugénio de Andrade, como um dos melhores espelhos do que deve ser o Natal. E do que desejamos a todos, nesta época! Porque “quem tem assim o verão, dentro de casa, não devia queixar-se de estar só. Não devia”.

“É Natal

É Natal, nunca estive tão só.

Nem sequer neva como nos versos

do Pessoa ou nos bosques

da Nova Inglaterra.

Deixo os olhos correr

entre o fulgor dos cravos

e os dióspiros ardendo na sombra.

Quem tem assim o verão

dentro de casa

não devia queixar-se de estar só,

não devia.”

Eugénio de Andrade, in Rente ao Dizer