Em setembro na Casa da Música

Com o Verão a entrar no seu crepúsculo renovam-se resoluções de mudança para encarar mais um ano de trabalho, contexto que encaixa como uma luva na narrativa que a Casa da Música desenvolve entre os dias 15 e 24 de setembro, intitulada Vista do Espaço a Terra era Azul.

Trata-se de um ciclo de concertos que nos impele ao debate das condições de vida no Planeta e dos desafios prementes a assumir pela espécie humana, inspirando-nos assim a um olhar diferente sobre o mundo.

Orquestra Sinfónica, Remix Ensemble e Orquestra Barroca são, para o efeito, os agentes de consciencialização lançados pela Casa, cada um deles com programas preenchidos por obras inseridas naquela temática.

Entre outros destaques do mês impõe-se ainda mencionar, logo no primeiro dia, o concerto da dupla Anavitória, um fenómeno de sucesso dentro e fora do Brasil, e sobretudo o evento que assinala oficialmente a rentrée da Casa da Música: os Concertos na Avenida, este ano com o Coro Infantil e a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.