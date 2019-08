Em Roma pode pagar o bilhete de metro com garrafas de plástico

A próxima vez que for a Roma e quiser usar o metropolitano não tem obrigatoriamente de pagar com dinheiro. Há outra forma que as autoridades italianas inventaram: pagar a viagem com garrafas de plástico e colocá-las em máquinas de reciclagem que foram instaladas em três estações.

Cada garrafa vale cinco cêntimos, pelo que precisará de 30 para pagar uma viagem (1,50€).

A funcionar desde a última semana de julho, o projeto “+ Ricicli + Viaggi” (em português, “+ Recicla + Viaja”) estará em fase experimental durante um ano.

Se os viajantes aceitarem bem a ideia, deverá ser alargada a outras estações de metro além de Cipro, Piramide e San Giovanni.