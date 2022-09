Em risco de vida após levar um tiro do vizinho

Um português de 44 anos ficou gravemente ferido depois de ter sido baleado pelo próprio vizinho. O caso sucedeu-se na terça-feira em Chavornay, no cantão de Vaud, sem ainda se saber porquê.

A vítima está em risco de vida e encontra-se no hospital. O Jornal de Notícias admite também que o agressor entregou-se à polícia e foi detido.

Um comunicado da polícia local descreve a situação. “Esta terça-feira, por volta das 19.30 horas, a polícia cantonal foi informada que vários tiros foram ouvidos em Chavornay. Enquanto as patrulhas circulavam pelo local, um homem telefonou à polícia afirmando que tinha disparado vários tiros do seu apartamento contra o vizinho do prédio em frente, ferindo-o gravemente”, refere o comunicado.

O português agredido foi socorrido pelos paramédicos e seguiu posteriormente para o hospital, onde luta pela vida.