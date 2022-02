Em Portugal falta pessoal para hotelaria e restauração

A falta de trabalhadores no sector hoteleiro já está a levar os grandes hotéis a aliciarem candidatos com prémios para a assinatura de contratos. É o que acontece no Grupo Altis, onde os novos contratados terão direito a um bónus de 350 euros.

As dificuldades em contratar novos trabalhadores estão a afectar vários sectores económicos, com particular incidência para o ramo hoteleiro, onde há “cerca de 30 mil postos de trabalho” por preencher, como revela o presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, ao Correio da Manhã (CM).

Este cenário está a levar os hotéis a uma maior criatividade na hora de procurar e de aliciar candidatos.

Assim, há quem aposte em novos métodos de recrutamento, por exemplo, com o uso de redes sociais como o Facebook para encontrarem candidatos. Mas também há quem faça entrevistas de emprego à distância, através da plataforma digital Zoom.

Já no caso do Grupo Altis, a estratégia é oferecer um prémio de 350 euros a quem assinar um contrato de trabalho até ao próximo dia 15 de abril.

O Grupo espera, assim, conseguir preencher vagas para as funções de empregado de mesa, empregado de bar, cozinheiro, empregado de andares, governanta, recepcionista e bagageiro, para os seus cinco hotéis em Lisboa.

Há dados que apontam para a fuga de cerca de 75 mil pessoas, sendo que muitas acabaram por mudar de área profissional. Agora, pode ser difícil atraí-las de volta.

Das 1035 ofertas de emprego nas áreas do alojamento e da restauração divulgadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional em Dezembro de 2021, apenas 580 foram ocupadas.