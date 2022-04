Em Portugal diz-se que Schmidt não foge ao Benfica

A novela em torno do comando técnico do Benfica para a próxima época continua e, segundo o Maisfutebol, Roger Schmidt vai mesmo assinar pelos encarnados.

Segundo o desportivo português, que cita fonte própria e também a TVI/CNN, o alemão irá fazer as malas e viajar em direção a Lisboa já no próximo verão, substituindo Veríssimo na liderança do plantel benfiquista.

Schmidt, de 55 anos, teve um passado modesto enquanto jogador. Entre 1995 e 2005 representou o Verl, o Paderborn, o Lippstadt e o Delbrücker, todos eles na Alemanha.

Como técnico principal somou experiências no Delbrücker, no Preussen Munster, no Paderborn, no Red Bull Salzburg (Áustria), no Leverkusen, no Beijing Guoan (China) e está desde 2020 no PSV (Países Baixos).

O seu palmarés conta com uma Liga e uma Taça da Áustria, uma Chinese FA Cup e uma Johan Cruijff Schaal.