Em Portugal diz-se que reinado de Fernando Santos acabou

Os desportivos em Portugal apontam, esta terça-feira, a saída de Fernando Santos da seleção portuguesa, um cargo que ocupa desde o ano de 2014.

Segundo A Bola, o atual técnico português já se reuniu com os responsáveis da FPF e terá concordado com a rescisão amigável. Contudo, a desvinculação não deverá ser imediata, uma vez que Fernando Santos e a respetiva equipa técnica são remunerados indiretamente pela Federação através da empresa Femacosa.

Fernando Santos nunca pareceu ser um nome consensual entre os apoiantes da equipa das quinas. Mesmo com a vitória no Euro2016, em França, e na primeira edição da Liga das Nações, o futebol praticado por um conjunto de estrelas associadas aos melhores clubes do mundo raramente foi agradável.

A machadada final nas aspirações da seleção e do reinado de Fernando Santos deu-se no último jogo contra Marrocos, no qual Portugal saiu derrotado e “mais cedo do que se previa” do Mundial do Qatar.

Em Portugal já estão a ser ligados ao cargo treinadores como José Mourinho, Jesualdo Ferreira, Rui Vitória, Jorge Jesus, Leonardo Jardim, Bruno Lage, Abel Ferreira, Pedro Martins, Rui Jorge, Carlos Queiroz e Paulo Bento.