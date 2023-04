Em Ponte de Sor fazem-se satélites com uma lata

Já estamos em contagem decrescente para mais uma final do CanSat Portugal… e esta assinala uma data especial. Em 2023, celebramos 10 anos do projeto de educação espacial. Uma década a ajudar os jovens do ensino secundário a viverem uma missão espacial real em pequena escala. A 10.ª edição do CanSat Portugal decorrerá de 26 a 30 de abril, no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.

Este é um projeto educativo do ESERO Portugal, organizado pela Ciência Viva e pela Agência Espacial Europeia ( ESA ) para estudantes do ensino secundário. Equipas de estudantes de todo o país são desafiadas a construir o modelo de um microssatélite do tamanho de uma lata de refrigerante. Cada CanSat inclui os sistemas básicos de um satélite, como a antena emissora, bateria e sensores e terá de “sobreviver” a um lançamento por rocket, aterrando de forma segura. A missão inclui a análise dos dados que são comunicados para um computador no solo.

Cada equipa deverá idealizar um projeto científico para o seu CanSat que integre duas missões: a missão primária, que envolve as medições da temperatura do ar e da pressão atmosférica e a transmissão por telemetria dos parâmetros medidos para a estação terrestre, e a missão secundária, definida pela própria equipa, de forma a evidenciar a sua criatividade e as capacidades do seu CanSat.

A equipa vencedora, das 14 a concurso, representará Portugal na final internacional. O júri que avaliará os projetos é composto por Ricardo Conde (presidente da Agência Espacial Portuguesa), Rui Agostinho (professor de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço), Eduardo Ferreira (vice-presidente da Agência Espacial Portuguesa e chefe de Divisão da Manutenção da NAV), Agostinho Fonseca (professor do Instituto Superior Técnico), Duarte Cota (Vogal da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço – e vencedor, enquanto professor, da final internacional do CanSat), Ana Noronha (diretora executiva da Ciência Viva) e por Fernando Guerra (chefe da Unidade de Missão Espacial da ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações).