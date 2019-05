Em Montalegre há um desporto mais popular que o futebol

Há um campeonato que começou com 16 animais de mais de mil quilos e transferências de milhares de euros.

As chegas de bois de Montalegre não têm nada a ver com futebol, mas apenas dois machos às cornadas conseguem despertar “mais interesse” que 22 homens a disputar uma bola, garante Nuno Duarte, presidente da Associação Etnográfica O Boi do Povo. Há, até, um campeonato e um mercado de transferências, que, mesmo sem atingir os valores dos craques dos relvados, envolvem vários milhares de euros.

