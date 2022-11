Em meu nome e em nome de milhares de portugueses da diáspora

Gosto de escrever, mas não escrevo sobre política, apesar de estar atento ao que se passa à minha volta, nem escrevo sobre futebol.

Hoje não quebro essa espécie de tradição minha, mas não falando sobre futebol, vou falar de um dos melhores jogadores de futebol de sempre, desde que os ingleses inventaram este jogo que move milhões em todo o mundo.

Vou falar de Cristiano Ronaldo.

Na recente entrevista concedida a Piers Morgan, entre muitas outras coisas, algumas delas consideradas polémicas, Cristiano disse algo dentro disto: “Quando estás no topo da onda, não te apercebes de algumas coisas, por isso, é nas más fases que te apercebes quem está do teu lado, e quem te quer criticar”.

Não vou dizer que tudo o que Cristiano Ronaldo faz ou diz, fora das quatro linhas, esteja certo ou errado.

É humano, e ao longo da sua vida, como pessoa, tem provado que é um humano dos bons.

Com defeitos é certo, mas com qualidades que superam os defeitos que humano nenhum, à face da Terra, de uma ou outra maneira, está isento de os ter.

Como jogador de futebol, tem dado muitas alegrias aos seus fãs e a todos aqueles que apoiam os clubes por onde tem passado.

A nós, portugueses, tem-nos enchido de orgulho pela magia com que domina a bola, nos pés e na cabeça, fazendo com que, essa magia seja apreciada por milhoês de pessoas dispersas pelo planeta, elevando o nome de Portugal à escala mundial.

Não são só as alegrias, os sorrisos rasgados que consegue nas caras de todos nós os portugueses, os gritos de vitória, as euforias, em jogos da seleção, mas a maneira como, por sua causa, o nome de Portugal é mencionado, é lembrado, é reconhecido.

Só por isso, mas também não só por isso, deveriamos todos, nós os portugueses, acarinhá-lo, apoiá-lo, estar do seu lado, quando, como qualquer outro humano, apesar da sua grandeza como grande jogador de futebol que é, passa por uma má fase.

É que, este rapaz provém de uma família humilde, e tudo o que conseguiu até hoje, foi com a sua força de trabalho, a sua perseverança, a sua garra.

É claro que, em termos futebolísticos, seria muito bom que Cristiano Ronaldo estivesse sempre em alta.

Que marcasse golos em todos os jogos, que fintasse, driblasse, e outros termos futebolísticos que acabem em asse (percebem o trocadilho?) perceberiam lhe tirassem o (e).

Mas… vai-se a ver e afinal o rapaz é humano.

Não aterrou no quintal da dona Dolores e do senhor Dinis, onde as couves e as nabiças desapareceram, na cratera que a cápsula que o transportou do planeta Krypton, lá deixou.

Tem alegrias, mas também tem tristezas, tem altos e tem baixos, mas acima de tudo, tem uma enorme força de vontade de lutar para ser sempre o melhor, e tem um enorme espírito de sacrifício, espírito esse que lhe tem valido todas as conquistas que conseguiu até hoje.

Custa-me a entender que, alguém que vem de uma família humilde e com poucos recursos, que luta com todas as suas forças para subir, com o fruto de muito trabalho e muita perseverança, muito sacrifício, não seja admirado por isso, não seja visto como um exemplo único, mas real, para aqueles milhares de jovens que enfrentam as mesmas dificuldades e os mesmos entraves, de que afinal o sonho pode-se tornar realidade. E este exemplo não serve só para o futebol, mas sim para muitas outras áreas da nossa vida.

Custa-me a entender que alguém que tem elevado o nome de Portugal ao mais alto nível, num dos seus momentos baixos, seja criticado de maneira tão cruel e cobarde. Mas não me custa a entender que muitos dos que criticam este génio do futebol, são aqueles que nunca fizeram grande coisa pela vida, são aqueles que não têm nada de muito válido para mostrar.

Sabemos bem que a inveja é um dos pecados capitais escolhidos pelo diabo, pois é através dela que ele angaria muitas almas para a sua eterna fogueira.

Muitos de nós, emigrantes, quantas vezes, ao nos perguntarem de que país vimos, e respondemos, Portugal, sabemos bem que as palavras que vem logo de seguida são, Cristiano Ronaldo, Eusébio, Luís Figo, mas, verdade seja dita, a que vem com mais frequência, é a de Cristiano Ronaldo.

Os cães ladram a caravana passa.

Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de futebol do mundo, é português, e a maioria dos portugueses está do seu lado, nos momentos altos e nos momentos mais baixos.

Só aqueles de memória muito curta, lhe voltam as costas agora.

Força Cristiano, porque são mais aqueles que te admiram e te apoiam, do que aqueles que te viraram as costas. Esses são a força negativa. Não são bons para ninguém, nem para eles mesmos.

“É dedicado e nunca procura o atalho

Jogador de uma enorme grandeza

Tem o dom da bola, mas não desleixa no trabalho

É nosso porque tem alma portuguesa.

É persistente, é único como não há igual

Conquistou o mundo, mas é de Portugal”

António Magalhães