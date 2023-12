Em Lisboa o brunch é no Marriott

O Lisbon Marriott Hotel, localizado na Av.dos Combatentes, em Lisboa, acaba de lançar brunches exclusivos para degustar com a família, amigos ou numa reunião profissional.

No mês de dezembro pode optar por deliciosos brunches temáticos no CITRUS Restaurante.

No dia 3 de dezembro, terá um domingo especial onde pode experimentar um tradicional Brunch Português, poderá viajar de norte a sul pelos sabores que trazem recordações ou novas experiências gustativas com entradas especiais, tais como um escabeche de peixe tradicional, salada de polvo, salada de bacalhau com grão de bico, salada de ovas de peixe e pimentos, croquetes crocantes de alheira . Aconchegar o paladar com uma saborosa sopa de frutos do mar . Não podem faltar os típicos rojões de vaca à minhota, leitão assado e choco frito crocante (prato principal). Na estação ao vivo: a tradicional francesinha . No final vão deixá-lo com água na boca como o pão de ló de Ovar, torta de Azeitão, Natas do Céu, Dom Rodrigo, tarte de alfarroba, pudim de Abade de Priscos e tigela de Castelo Branco com águas, sumos, café e chá à descrição.

No dia 10 de dezembro o clássico brunch será inspirado numa bebida muito apreciada: o Baileys, que irá proporcionar uma experiência inesquecível. O brunch é composto por ovos benedict executados ao vivo, sopa de cebola francesa seguida de peito de pato assado com molho de ameixa, Gnocchi com couve, espinafres e molho de nozes tostadas com um toque de creme de sálvia, perna de porco assada lentamente com crosta de ervas, e como prato principal um tradicional um bacalhau assado com azeite e alho . Posteriormente, nas sobremesas podem deliciar-se com Pavlova de framboesa com Baileys, cheesecake de snickers com caramelo salgado e infusão Baileys, Brulée de chocolate branco e Baileys .O pacote de bebidas inclui: cocktail de boas-vindas com Baileys, bar ao vivo Baileys, águas, chocolate .

Destacamos ainda a “Baileys Station”, onde poderão dar asas à sua imaginação e construir um cocktail ou sobremesa com Baileys e muitas outras surpresas.

Se não resiste a chocolate poderá degustar esta iguaria com criações do Chef Francisco Siopa (Penha Longa e Chocolate Boutique) , Chef Dominic Smart (Lisbon Marriott Hotel) e o Chef Fernando Monteiro (Maria Chocolate) que preparam um brunch especial para domingo , dia 17 de dezembro.

O chocolate será o grande protagonista de cada um dos pratos que prometem adoçar a boca dos amantes de chocolate.

Renda-se ao mundo do chocolate numa inovadora versão de brunch “Choco-Luscious” cujas entradas são pão de cacau, folar de carne com cacau , carne terna com infusão de chocolate premium português, peito de frango suculento com um cremoso molho de cogumelos silvestres, magret de pato com molho de chocolate. Como prato principal um original mil-folhas de cogumelos e chocolate negro.

Para sobremesa poderá deliciar-se com fontes de chocolate e frutas secas, marshmallows e churros crocantes, bolo de chocolate sem farinha, chessecake cremoso de manteiga de amensoim e ganache de chocolate. Na estação ao vivo experimente a preparação ao vivo do famoso Bolo Rei de Chocolate do Penha Longa pelo Chef Francisco Siopa. Poderá comer e repetir as vezes que quiser.

Selecionamos bebidas num welcome drink que incluirá sumo fresco de cacau, bar de cocktails de chocolate, bar de cerveja de chocolate, receita secreta de chocolate quente do Chef Siopa, águas, café e chá.