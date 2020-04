Em França o 25 de Abril celebra-se à janela

A Coordenação das Colectividade Portuguesas em França (CCPF) apelou aos portugueses, luso-descendentes e restantes habitantes em França a celebrarem o 25 de Abril às janelas e varandas entoando a música “Grândola Vila Morena”.

“Lançámos este apelo para que as pessoas celebrem à mesma este evento. A ideia é criar uma comunhão entre portugueses, mas também os franceses, dando visibilidade à comunidade portuguesa e à história do país”, disse Marie-Hélène Euvrad, presidente da CCPF, em declarações à agência Lusa.

Interditas as tradicionais celebrações e qualquer aglomeração devido à pandemia de covid-19, as associações portuguesas em França convidam portugueses e franceses a virem à sua janela ou varanda às 15:00 de sábado, entoando a música “Grândola Vila Morena”.

“É uma data muito celebrada em França pela comunidade, mas este ano não podemos fazer nada devido ao vírus”, justificou a presidente da CCPF, que reúne e representa as várias associações portuguesas em todo o território francês.

Marie-Hélène Euvrad indicou ainda que se trata de um momento importante para sensibilizar os vizinhos para este episódio da história nacional, dando a conhecer “a revolução pacífica” que aconteceu em Portugal.

No comunicado enviado às redações e às associações portuguesas em França pela CCPF seguiu ainda a letra da música de Zeca Afonso em português e francês para garantir que o canto será em uníssono. Quem celebrar assim o 25 de Abril está ainda convidado a filmar e enviar o seu vídeo para a CCPF.

Em Portugal, a celebração do 25 de Abril vai decorrer pela primeira vez sem ações de rua, devido ao surto da covid-19, mas com uma sessão solene no Parlamento, com menos de 100 pessoas.