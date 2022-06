Em Castelo de Paiva também se festeja o São João

Em Castelo de Paiva já se sente o ambiente festivo, como a chegada dos santos populares e as festas de São João deste ano vão arrancar no dia 22, com a realização das Marchas dos Idosos, representativas de todas as IPSS localizadas no concelho, e apresenta um programa bem atractivo para o espaço do Largo do Conde.

Esta iniciativa festiva, da responsabilidade da autarquia paivense, é um evento que leva milhares de visitantes ao concelho, sendo que as festas de S. João, este ano com a presença de Zé Amaro como “cabeça de cartaz”, são o prelúdio para o grande momento que será a Feira do Vinho Verde, e cuja 23ª edição tem lugar já no primeiro fim de semana de julho.

Por terras de Paiva, a tradição ainda se vai mantendo e os paivenses preparam-se, uma vez mais, em maré de santos populares, para comemorar com grande alegria e animação, as Festas de S. João, tempo de foliões à solta, de loucura e de folguedo, num ambiente único e de convivialidade que, nesta terra, até dá direito a Feriado Municipal.

Registando uma forte adesão por parte da população, as festas são joaninas costumam atrair milhares de visitantes, em busca da diversão, da animação tradicional, dos bailaricos, das marchas populares, dos concertos musicais, e do premiado vinho verde e da famosa gastronomia regional.

Manifestação popular que se realiza desde 1969, o São João de Castelo de Paiva é considerado o de maior tradição na região e para o confirmar não vão faltar os habituais atractivos, evidenciados num programa ambicioso que vai privilegiar os próximos dias, de 22 a 26 de Junho.

A música popular, as bandas de música, os grupos musicais e as marchas populares são participações que estão asseguradas num evento festivo que não podia passar sem as tradicionais barracas de “comes e bebes”, os divertimentos mecânicos, os bailaricos, a animação de rua e a típica festa da sardinha assada e vinho verde, que a autarquia distribui gratuitamente à população, no final da tarde de 24 de Junho.

As festas, promovidas pela Câmara Municipal, depois de realizadas as Marchas dos Idosos com os utentes das IPSS, na manhã do dia 22, no espaço do Largo do Conde, em Sobrado, prosseguem com muita animação na manhã do dia 23, realizando-se com grande entusiasmo e adesão, as Marchas Populares Infantis, no Largo do Conde, integrando cerca de 1000 crianças, oriundas das escolas, jardins de infância e IPSS’s do concelho, sendo que, a noite orienta para folia e será preenchida com o desfile das Marchas Populares, que voltam a ser o ponto alto dos festejos de S. João em terras de Paiva, levando a população ao rubro com as representações de Gração, Fonte, Frutuária e Vale da Rua, as quatro marchas que vão desfilar na zona do Largo do Conde, a sala de visitas da urbe paivense, que as acolhe sempre com grande entusiasmo e carinho.

A animação da noite mais importante do São João vai contemplar uma sessão de fogo de artifício e um grande concerto do grande artista minhoto Zé Amaro, seguindo-se a actuação de DJ’s residentes noite fora, em véspera de feriado municipal.

Como sempre, a música, as letras, os arcos e os coloridos dos trajes são aspectos que não são deixados ao acaso e continuam envoltos em secretismo até ao momento do grandioso desfile pelas engalanadas ruas da Vila, um momento único destas festas que consagram o São João no município paivense, o grande cartaz desta manifestação popular que as gentes de Castelo de Paiva acarinham há quase cinco décadas.

Pela noite dentro, depois do desfile das Marchas Populares, e porque o momento continua a potenciar a folia e a diversão, está agendado um grande concerto com o consagrado artista Zé Amaro, seguindo-se uma actuação de vários DJ’s, não sem antes ser realizado um vistoso espectáculo pirotécnico.

No segunda-feira, dia 24, feriado municipal, a tarde será preenchida com uma actuação do Duo HD, seguindo-se às 16 horas, a habitual Festa da Sardinha Assada, distribuída gratuitamente a toda a população e visitantes que, neste dia festivo, rumam até terras de Paiva, destacando-se este ano como grande novidade, a partir das 22 horas, o sempre apreciado concerto musical com a filarmónicas locais protagonizado pelas Banda dos Mineiros do Pejão e Banda Marcial de Bairros, que vão estar em despique nocturno até às 24 horas.

No sábado, dia 25, as festas continuam, registando-se à noite, pelas 22 horas, um espectáculo musical com o Agrupamento Nova Som, enquanto no Domingo se vai realizar uma edição especial da Feira Agrícola.