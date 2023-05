Em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo pode visitar as instituições europeias

Em 9 de maio, a União Europeia celebrará o Dia da Europa 2023, um momento para comemorar a Declaração Schuman, proferida em 9 de maio de 1950. Para assinalar esta ocasião especial, as instituições da UE, incluindo as delegações e as representações da UE em todo o mundo, levarão a cabo uma vasta gama de atividades em linha e presenciais, dando aos cidadãos a oportunidade de descobrir e de se familiarizar com a União Europeia.

Este ano, o Dia da Europa reunirá os cidadãos que queiram conhecer melhor a forma como a UE está a apoiar a paz, a segurança e a democracia mostrando-se determinada perante a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e perante outros conflitos no resto do mundo. O Dia da Europa 2023 também permitirá aos visitantes familiarizarem-se melhor com os esforços da UE na construção de uma Europa não só ecológica, digital e competitiva, justa e qualificada, mas também forte, resiliente e segura. Este ano, será igualmente dado especial destaque ao Ano Europeu das Competências 2023, que terá início em 9 de maio.

Por ocasião do Dia da Europa, as instituições da UE acolherão uma vasta gama de atividades interativas nas respetivas instalações distribuídas pelos 27 Estados-Membros da UE e em todo o mundo.

Os cidadãos da UE poderão conhecer as instituições da UE em Bruxelas, no Luxemburgo e em Estrasburgo:

Sábado, 6 de maio: Em Bruxelas, os cidadãos poderão visitar as instituições da UE. É possível obter mais informações sobre o programa de atividades aqui.

Terça-feira, 9 de maio: Os cidadãos poderão visitar o Tribunal de Justiça Europeu e a Aldeia Europeia na cidade do Luxemburgo, criada pela representação da Comissão em conjunto com as autoridades nacionais, as embaixadas dos Estados-Membros, as instituições da UE sediadas no Luxemburgo e a sociedade civil. É possível obter mais informações aqui.

Sábado, 13 de maio: Os cidadãos poderão circular no interior do Parlamento Europeu em Estrasburgo e conhecer a sede do maior órgão democrático da Europa. É possível obter informações mais pormenorizadas aqui.

Em 9 de maio, a UE acolherá também o Festival do Ano Europeu das Competências. O festival está ligado a muitas outras atividades que dão destaque às competências e que decorrerão em diferentes partes da Europa.

No sítio Web dedicado ao Ano Europeu das Competências estão disponíveis mais informações sobre o Ano Europeu das Competências, bem como sobre as atividades organizadas localmente em toda a Europa.

Em todos os 27 Estados-Membros da UE e por todo o mundo, as instituições da UE, juntamente com os seus parceiros e redes, celebrarão o Dia da Europa através de uma série de atividades interessantes, informativas e divertidas. As Representações da Comissão Europeia, em estreita cooperação com os Gabinetes de Ligação do Parlamento Europeu, os Centros Europe Direct e outros parceiros nacionais e regionais, estão a organizar várias ações para assinalar o dia, como atividades ludoetucativas e concursos de perguntas e respostas, festivais, atividades desportivas, eventos e debates culturais, mas também atividades de divulgação e campanhas nas redes sociais.

Além disso, as delegações da UE assinalarão o Dia da Europa por todo o mundo, dando visibilidade à unidade e à solidariedade europeias.

Mais informações sobre as atividades do Dia da Europa de 2023 na página Web interinstitucional do Dia da Europa.