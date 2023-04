Em 2022 entraram 31 mil estrangeiros no Luxemburgo. 11% são portugueses

Dados do Portal de Estatística do Luxemburgo, divulgados recentemente pelo Observatório da Emigração, indicam que, no ano passado, entraram no país 31.433 estrangeiros, sendo 3.633 (11%) deles portugueses.

Apesar da diminuição, Portugal continua a ser o principal país de origem da imigração no Luxemburgo, sublinha o Observatório da Emigração, uma estrutura técnica e de investigação independente, integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa.

Esta descida em 2022 acentua a perda de importância relativa da imigração portuguesa no Luxemburgo que, entre 2003 e 2022, passou de 29% das entradas totais de migrantes estrangeiros para 12%.

Os indicadores agora divulgados referem ainda que, entre 2000 e 2022, o número de entradas de portugueses em território luxemburguês atingiu um mínimo em 2000 (2.193 entradas) e um máximo em 2012 (5.193 entradas).