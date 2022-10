Élvio Santiago escreveu-te uma mensagem

Élvio Santiago apresenta dois novos temas. Duas canções que refletem a faceta mais romântica deste intérprete, uma empatia com público que se tem fortalecido e reveladora de uma carismática presença na música portuguesa.

Destinado a um público apaixonado, este novo EP é um espelho de emoções que reflete a realidade. Cada vez mais as relações amorosas passam e atravessam mudanças através do mundo virtual. O tema “A última mensagem” retrata a saudade, o sentimento e uma linguagem muito própria que surge pelo simples facto da ausência de uma resposta.

O recurso às mensagens escritas define, nesta canção, a importância da atenção e da comunicação num casal. Uma história de desprezo que resulta na descoberta interior e no reinício de uma nova vida. “Eu sozinho e tu sozinha” aborda as separações temporárias e as tentativas de reconciliação. Apesar das divergências, a distância não é o suficiente para afastar o desejo e a vontade de estar ao lado de alguém que se ama, percebendo-se assim que o amor ainda existe. Nos momentos de reconciliação há a perceção de que o amor não é algo que se apaga facilmente.