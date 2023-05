Elon Musk vai testar chips no cérebro humano

“Neuralink“, a empresa de Elon Musk, recebeu a autorização para testar implantes cerebrais em seres humanos. A aprovação foi concedida pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos.

“Este é um primeiro passo importante que permitirá um dia que a nossa tecnologia ajude muitas pessoas”, declarou a “Neuralink” no Twitter, acrescentando que “o recrutamento para ensaios clínicos ainda não está aberto”.

A empresa concebe dispositivos para implantar no cérebro e comunicar com computadores diretamente através do pensamento. O objetivo inicial é ajudar as pessoas paralisadas ou que sofrem de doenças neurológicas.

A ‘start-up’ pretende depois tornar estes implantes suficientemente seguros e fiáveis para serem utilizados e “equipar” os cérebros com capacidade informática.

Para Elon Musk, estes ‘chips’ deviam permitir à humanidade alcançar uma “simbiose com a inteligência artificial (IA)”, de acordo com uma intervenção na conferência anual da empresa, em 2022.

O bilionário disse temer que os sistemas de IA possam ultrapassar os humanos e assumir o controlo.