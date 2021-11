Elon Musk disposto a doar parte da fortuna para acabar com a fome

Elon Musk, o homem mais rico do Mundo, segundo a Forbes, e dono da Tesla, está preparado para doar 2% da sua fortuna à Organização das Nações Unidas (ONU) se esta conseguir provar que seis mil milhões de dólares (mais de cinco mil milhões de euros) acabam com a fome no Mundo.

“Se o PAM [Programa Alimentar Mundial] conseguir descrever exatamente como seis mil milhões de dólares vão resolve a fome mundial, venderei as ações da Tesla agora mesmo”, escreveu Musk na rede social Twitter.

O magnata respondia a David Beasley, diretor do programa da ONU, que desafiou Elon Musk e Jeff Bezos, os dois homens mais ricos do mundo, entre outros bilionários, a ajudar a acabar com a escassez de alimentos.

Aceitando a provocativa proposta de Musk, Beasley explicou ao bilionário que não se trata de comprar um prato de comida para todos os que estão a morrer à fome.

