Elisabeth Borne é a próxima primeira-ministra de França

Elisabeth Borne, atual ministra francesa do Trabalho, do Emprego e da Integração, foi esta segunda-feira indicada para o cargo de primeira-ministra, substituindo Jean Castex, que pediu a demissão a Macron.

De acordo com o Le Monde, a decisão do chefe de Estado francês foi tomada após uma reunião com Jean Castex, que viu o pedido de afastamento deferido.

Élisabeth Borne, nascida a 19 de abril de 1961 em Paris, acumulou experiências profissionais enquanto alta funcionária do Ministério dos Equipamentos, conselheira do Ministério da Educação, assessora técnica responsável pelos Transportes no gabinete do Primeiro Ministro Lionel Jospin, diretora de estratégia da SNCF, diretora de concessões na Eiffage, diretora-geral de planeamento urbano da Câmara de Paris, presidente da Região Poitou-Charentes, diretora do gabinete de Ségolène Royal no Ministério da Ecologia, diretora geral da RATP e Ministra da Transição Ecológica, da Solidariedade e dos Transportes.

Com esta nomeação, Borne passará a ser a segunda mulher a ocupar a posição de primeira-ministra em França.