Elisabete Pinto no BOM DIA no feminino

Elisabete Pinto, atriz, encenadora e professora de teatro, é a convidada da próxima emissão “BOM DIA no Feminino“.

Conheça a história da artista que faz parte do projeto Teatro do Noroeste em sua casa.

O “BOM DIA no feminino”, emissão moderada por Catarina Salgueiro Maia e Marina Pacheco, é transmitida todas as terças-feiras, às 21h00 de Lisboa, nas plataformas Facebook, Youtube e Twitch.

