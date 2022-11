Elisa Rodrigues quer sonhar

Elisa Rodrigues regressa às canções com a edição do single “Sonhar”, um dueto onde se faz acompanhar por Rita Onofre, uma cantautora promissora da mais nova geração da música nacional.

A doçura e a tranquilidade presentes nas vozes embalam e hipnotizam-nos, com uma melodia leve e quase infantil. A letra remete para a coragem de continuar a tentar, mesmo sabendo que se vai cair muitas vezes a caminho dos sonhos.

Ambas as artistas vêm do universo do jazz e a escolha de Luís Figueiredo para assinar a produção vinca ainda mais a marca desse género musical neste novo registo. Elisa destaca-se como uma artista completa que define cada vez mais a sua identidade estética, sem se limitar ao exercício de estilo das suas referências.

“Sonhar” é assinado por Elisa Rodrigues, Rita Onofre e Clara Dualibi. O single está disponível em todas as plataformas digitais.