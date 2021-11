Elisa Rodrigues de volta com “Amor Perfeito”

“Amor Perfeito” assinala o regresso de Elisa Rodrigues às canções depois de em 2020 ter chegado à final do Festival da Canção com “Não Voltes Mais”, música da sua autoria, cuja interpretação também defendeu.

Em “Amor Perfeito” Elisa Rodrigues volta a assinar a autoria do poema e da música, esta última em parceria com Feodor Bivol, e canta de forma plena com o sorriso e a doçura inconfundíveis que sempre traz ao texto e à melodia.

Com um início de carreira marcado por uma rápida ascensão, graças ao seu timbre sedutor que remete para o universo do jazz, Elisa Rodrigues transcende-se no seu último disco, “As Blue As Red” (2018), ao arriscar a composição de grande parte dos temas.

Elisa Rodrigues não tem um percurso linear. Gravou o disco de estreia, “Heart Mouth Dialogues”, em 2011 e conquistou de imediato a atenção da indústria musical e do público. Pouco depois a jovem promessa acabaria por ser recrutada para gravar com a banda britânica These New Puritans, assumindo essa responsabilidade no álbum “Field Of Reeds”, de 2013. Torna-se protagonista na digressão intercontinental do grupo e ao mesmo tempo que marca presença em alguns dos mais proeminentes eventos nacionais como Vodafone Mexefest, Cool Jazz, MED e Festival F, vai deixando a sua impressão digital em palcos internacionais míticos, como o da sala londrina The Barbican ou do Hollywood Bowl, em Los Angeles. Em 2018 a edição de “As Blue As Red” marcou o regresso de Elisa Rodrigues a solo, provando que tem um lugar só dela e que não pode ser ocupado por mais ninguém.