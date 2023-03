Elisa Ferreira no Luxemburgo: um orgulho que tenho nesta comunidade

A comissária europeia nomeada por Portugal, Elisa Ferreira, esteve esta segunda-feira no Luxemburgo para se avistar com as autoridades locais e para um diálogo com os cidadãos.

Entre os dois momentos, Elisa Ferreira encontrou tempo para passar a hora de almoço com membros da comunidade portuguesa no grão-ducado.

Entre as 12h30 e as 14h00, a comissária responsável pela coesão e pelas reformas conversou com empresários, políticos, sindicalistas e associativistas tendo, num curto discurso, manifestado o enorme orgulho que tem na comunidade portuguesa no Luxemburgo, “uma comunidade exemplar” que merece esse reconhecimento pelas autoridades do país.

“Acabo de estar com a Ministra da Família, que me manifestou esse reconhecimento e pediu-me um favor: que apelasse ao voto e para que se recenseiem”, afirmou Elisa Ferreira, acrescentando que os portugueses e lusodescendentes do Luxemburgo podem e devem participar mais na vida política, “neste país central na UE e geograficamente”.

Mencionando a sua pasta na Comissão Europeia, a portuguesa reforça que tem por missão “tentar que não haja tantas diferenças entre os países da União” e ajudar aqueles que, “como Portugal, ainda não ultrapassaram o teto de cristal”.

Elisa Ferreira terminou o seu discurso agradecendo o acolhimento do embaixador Pedro Sousa e Abreu, que se fez acompanhar pelo cônsul-geral Jorge Cruz e a diretor do centro cultural Camões onde decorreu a receção, Adília Carvalho.

A comissária europeia seguiu para um encontro com cidadãos de todas as nacionalidades onde apresentou os instrumentos de coesão e cooperação transfronteiriça.